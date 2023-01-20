Бразильский футболист Дани Алвес, которого заподозрили в сексуальном насилии, задержан в пятницу, 20 января, в полицейском участке Каталонии.

Об этом сообщает пресс-служба региональных правоохранительных органов, пишет CNN.

Теперь самый титулованный футболист мира должен дать показания перед судом, который изберет в отношении него меру пресечения. Обвинение требует содержания под стражей без права залога.

Сообщается, что суд начал следственные действия по делу о предполагаемом сексуальном насилии, якобы совершенном 39-летним Алвесом в отношении женщины на дискотеке в Барселоне в конце декабря прошлого года. При этом бразилец и его окружение отвергают все обвинения.

23-летняя девушка обвиняет футболиста в изнасиловании. Она утверждает, что это случилось в туалете ночного клуба Sutton в Барселоне 30 декабря.

Согласно данным мадридской Marca, выступавший за каталонский клуб Алвес засунул руку под нижнее белье девушки. Она сразу пожаловалась охране, которая и вызвала полицию. Женщина уже прошла медицинское освидетельствование.

Алвес отрицает обвинения и утверждает, что "не знает, кто эта дама". На его сторону стала жена. Она сказала, что с Алвесом постоянно заигрывают различные девушки. По ее мнению, Дани никогда не допустил бы такого поведения.

С июля 2022 года Дани Алвес выступает за мексиканский клуб "Пумас". Ранее он играл за бразильский "Сан-Паулу", итальянский "Ювентус", французский ПСЖ, испанские "Севилью" и "Барселону".

Защитник считается самым титулованным футболистом в истории, в его активе 43 трофея.

Алвес становился шестикратным чемпионом Испании, двукратным чемпионом Франции, чемпионом Италии, три раза побеждал в Лиге чемпионов, дважды - в Кубке УЕФА, трижды - в Суперкубке УЕФА.

В составе сборной Бразилии он по два раза выиграл Кубок конфедераций (2009, 2013) и Кубок Америки (2007, 2019), а также стал олимпийским чемпионом (2021).

Ранее мы писали, что знаменитого бразильского футболиста, форварда пентакампеонов и французского ПСЖ Неймара обвинили на родине в изнасиловании. Однако позже с него сняли обвинения из-за не найденных в ходе расследования доказательств.

Также "Страна" рассказывала, что, по данным Агентства ЕС по основным правам, в Евросоюзе каждая третья женщина подвергается приставанию, изнасилованию или другим видам сексуального насилия.