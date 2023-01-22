Самый титулованный футболист мира Дани Алвес сам явился в полицейский участок Лес-Кортс в Барселоне для допроса по громкому делу о сексуальных домогательствах, которое сейчас переквалифицировано как дело об изнасиловании.

Футболиста арестовали и доставили в суд 20 января, а там избрали временную меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога, то есть время разбирательств он проведет точно за решёткой. Мексиканский клуб "Пумас" разорвал с ним контракт.

"Да, я был в том месте с другими людьми и получал удовольствие. Кто знает меня, тот знает, что я люблю потанцевать. Я танцевал, наслаждался, не вторгаясь в личное пространство других людей", признался Алвес.

"Я не знаю, кто эта женщина. Когда заходишь в уборную, нет нужды спрашивать, кто там есть. Я никогда не вторгался ни в чье личное пространство. Как бы я сделал это с девушкой или женщиной? Кто-то пытается причинить вред мне и моим близким", – сказал Алвес в эфире испанского канала Antena 3.

Жена футболиста - популярная в Испании модель Джоана Санс тоже не верит, что ее муж на такое способен.

"Я знаю, кто мой муж, я знаю, как я с ним познакомилась, я знаю, насколько он уважителен. Он никогда не проявлял ко мне неуважения. Я много раз видела, как женщины подходили к нему в VIP-зоне, пытаясь совратить его прямо у меня на глазах. Если они делают такие вещи, когда я там, я даже не хочу представлять, что они делают, когда меня там нет", – написала Джоана, которой действительно не было в этот вечер рядом с мужем.

С июля 2022 года Дани Алвес выступает за мексиканский клуб "Пумас". Ранее он играл за бразильский "Сан-Паулу", итальянский "Ювентус", французский ПСЖ, испанские "Севилью" и "Барселону". 39-летний защитник - самый титулованный футболист в истории, в его активе 43 трофея на уровне клуба и сборной. Он стал самым возрастным игроком, который выводил пентакампеонов на поле с капитанской повязкой в игре с Камеруном на минувшем Кубке мира в Катаре.

Девушка, обвинившая бывшего защитника "Барселоны" и сборной Бразилии Дани Алвеса в изнасиловании и домогательствах, хочет, чтобы его наказали по закону, сообщает El Pais.

Судья напомнил потерпевшей, что в случае обвинительного приговора она имеет право на финансовую компенсацию за травмы и моральный ущерб, однако девушка отказалась от этого права. При этом потерпевшая дала непротиворечивые показания, в то время как Алвес путался и трижды менял свои показания.

По версии жертвы (ее имя не называется), Алвес домогался ее в ночь с 30 на 31 декабря в местном клубе Sutton – девушка утверждает, что 39-летний футболист сначала засунул ей руку под нижнее белье.

В каталонском издании El Taquigrafo заявили, что у них есть кадры с камер видеонаблюдения, на которых видно, что Алвес в течение 47 секунд был один в туалете с женщиной, которая и обвинила его в сексуальном насилии.

Видео не показали, но судя по всему речь о записях камер, что фиксируют вход и на выход из уборной.

23-летняя девушка в суде рассказала, что именно происходило в ночном клуба. Она пошла на дискотеку около двух часов ночи вместе с двумя подругами. В танцевальной зоне группа мужчин мексиканского происхождения пригласила их пройти с ними в VIP-зону клуба – они согласились.

Через несколько минут официант подошел к трем подругам и сказал, что их приглашает другой клиент. После отказа клиент проявил настойчивость, официант по его просьбе вернулся и отметил, что тот человек – его друг. После этого девушки согласились и пошли к столику в VIP-зоне.

За тем столиком сидели двое мужчин и две женщины, которые ушли при появлении трех подруг. Одним из мужчин был Алвес, другим – его друг.

Алвес представился как "Дани, игрок в петанк" (популярная на Пиренеях игра в шары - Ред.). Однако мексиканцы узнали футболиста, который сейчас выступает за местный клуб, и сообщили девушкам, кто он на самом деле.

Девушка, обратившаяся в суд, говорит, что Алвес хотел угостить их шампанским и сразу стал флиртовать, много приставал к ним и трогал их троих.

Позже в какой-то момент Алвес подошел к ней сзади и стал говорить что-то, что она не понимала – предполагает, что на португальском.

В этот момент Алвес, по ее словам, крепко схватил ее руку и поднес к своему пенису – повторил это дважды, несмотря на сопротивление.

Затем, указав на дверь, Алвес призвал ее пойти за ним. Они вдвоем вошли в туалет. Девушка утверждает, что как только она увидела, что это туалет, то захотела уйти, но Алвес закрыл дверь и не дал ей этого сделать.

По словам девушки, Алвес сел на унитаз, задрал ее платье, попросил сказать, что она его "маленькая сучка", и заставил ее сесть на него сверху. Затем он повалил ее на пол и заставил сделать ему минет, чему жертва сопротивлялась. После этого бразилец ударил ее, поднял с пола и изнасиловал.

Жертва утверждает, что когда она вышла из ванной, то в VIP-комнате оставался только одна подруга. Девушка расплакалась на выходе из клуба, это заметили сотрудники заведения и спросили, в чем дело.

Ей оказали помощь в присутствии менеджера. Они вызвали полицию и скорую помощь, которая доставила ее в больницу – там девушку обследовали на наличие биологического материала Алвеса, который мог быть доказательством изнасилования. Результаты не приводятся.

В медицинском заключении есть информация о травмах, свидетельствующих о сопротивлении.

Через два дня после предполагаемого изнасилования женщина обратилась в полицию, чтобы сообщить о случившемся. Она передала медицинское заключение, а также платье, которое было на ней в ту ночь.

Тогда полиция и начала расследование, приведшее к аресту Алвеса. По закону ему грозят от 4 до 12 лет.