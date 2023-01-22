В Барселоне арестовали без права внесения залога бразильского футболиста Дани Алвеса. Экс-защитника "Барселоны" и самого титулованного футболиста мира обвиняют в сексуальном насилии, однако сам он это отрицает.

Об этом сообщает испанская газета Еl Рeriodico.

39-летнего футболиста задержали в пятницу после того, как в полицию обратилась женщина, обвинив Алвеса в сексуальном насилии.

На суде девушка заявила, что в ночь на 31 декабря в одном из ночных клубов Барселоны Алвес дважды схватил ее руку и поднес к своему пенису. Затем он указал на дверь и призвал девушку следовать за ним.

Они вдвоем вошли в туалет. Девушка утверждает, что как только она увидела, что это туалет, то захотела уйти. Но Алвес закрыл дверь и не дал ей этого сделать.

В туалете он якобы заставил девушку сделать ему минет, а потом ударил и изнасиловал.

В медицинском заключении говорится о травмах, свидетельствующих о сопротивлении.

Алвес подтверждает, что был в клубе, но обвинения в непристойном поведении отрицает.

"Я танцевал и просто хорошо проводил время, никому не мешал. Я не знаю, кто эта женщина. Как я мог такое сделать женщине? Нет", - говорит футболист.

Его жена не верит в обвинения и говорит, что Алвес "очень вежливый и уважительный".

Мексиканский клуб "Пумас", с которым у Алвеса был контракт до 30 июня 2023 года, уже разорвал отношения с футболистом.

Напомним, что недавно в Амстердаме задержали бывшего футболиста "Спартака" за контрабанду центнера кокаина.