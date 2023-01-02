На сервисе Change.Org зарегистрировали петицию с призывом к аргентинскому футболисту Хулиану Альваресу бросить свою девушку Марию Эмилию Феррейро.

Причиной указывается то, что во время празднования победы аргентинской сборной на чемпионате мира в Катаре девушка разрешила фанатам сделать только одно групповое фото со звездой.

Re mala onda Emilia Ferrero, solo eran unos nenes.

Julián Álvarez salí de ahí date cuenta.pic.twitter.com/GnboQDnzre — Nano ⭐⭐⭐ (@NanoNahue) December 25, 2022

Поклонники Альвареса были вне себя от ярости и решили создать такую необычную петицию, которая уже собрала более 20 тысяч подписей.

"Мы должны заставить "Паука" осознать, что Мэри Джейн – токсичная пустышка, которая разрушает его репутацию, и что будь на ее месте другая, такого бы не произошло", – пишет автор петиции.

Альварес получил прозвище "Паучок" еще в детстве из-за своей манеры игры, а позже стал праздновать голы в стиле "Человека-паука", повторяя жест, которым супергерой выпускал паутину. Мэри Джейн в каноне – девушка "Человека-паука".

В ответ на новость о петиции футболист опубликовал фото с Марией Эмилией во время празднования Нового года.

"Для большей радости вместе. Люблю тебя!", - написано на фотографии.

Известно, что Альварес и его девушка родом из одной деревни и уже четыре года состоят в отношениях.

Нападающий английского "Манчестер Сити" Хулиан Альварес стал одним из открытий минувшего чемпионата мира в Катаре.

Форвард вошел в число лучших бомбардиров турнира и помог сборной Аргентины завоевать чемпионский титул. На его счету четыре забитых мяча.

Альварес принял участие во всех семи матчах своей сборной.

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