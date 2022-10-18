Полузащитник "Антверпена" Раджа Наингголан, ранее выступавший за национальную сборную Бельгии и итальянские "Рому" и "Интер", закурил электронную сигарету на скамейке запасных прямо во время матча его команды против "Стандарда".

Как сообщает Football Italia, за это его отстранили от работы с командой, запретили тренироваться и принимать участия в матчах на неопределенный срок.

При этом во время матча этот эпизод остался незамеченным главным тренером, поэтому в перерыве он даже выпустил Наингголана на поле. Однако потом история всплыла, поскольку курение Наингголана попало на камеры.

Фото: VRT

"Антверпен", к слову, тот матч проиграл 0:3.

Наингголан не впервые попадает в подобные скандалы. В новогоднюю ночь с 2017 на 2018 год Раджа опубликовал в своем инстаграме видео, на котором футболист пил алкоголь, курил и нецензурно выражался.

А в начале октября 2022 года у него забрали права за вождение в нетрезвом виде.

Напомним, что вчера профессиональные спортсмены из мира футбола получали награды. Помимо прочего, форвард "Реала" и сборной Франции Карим Бензема впервые получил "Золотой мяч".