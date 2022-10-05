Украина, Испания и Португалия подали совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

"Федерация футбола Португалии и Королевская федерация футбола Испании привлекли Украину к заявке на проведение Чемпионата Мира-2030. Обе ассоциации сообщили о своем стремлении УЕФА, который сразу выразил свою полную поддержку", - говорится в совместном официальном пресс-релизе организаций.

Условия участия Украины в заявке будут оговорены и определены позже, говорится в сообщении.

Напомним, в конце сентября молодежная сборная Украины по футболу крупно победила словаков и вышла на Евро-2023.

Также мы писали о том, что первое в этом сезоне украинское "классико" состоится уже в октябре. Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" встретятся в рамках УПЛ в следующее воскресенье, 16 октября, в 17:00.

Кроме того, "Страна" рассказывала о том, как Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что Евровидение-2023 пройдёт не в Украине, а в Великобритании. При этом лишение Украины права на Евровидение-2023 обосновали словами генсека НАТО о "долгой" войне.