Украина, Испания и Португалия договорились подать совместную заявку на проведение ЧМ-2030 - The Times
Украина, Испания и Португалия договорились подать совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году. Стороны надеются, что к тому времени война уже закончится.
Об этом пишет The Times со ссылкой на источники.
По информации издания, идею уже одобрили как президент Украины Владимир Зеленский, так и правительства двух европейских стран с Пиренейского полуострова.
Если заявка будет одобрена, то Украина будет принимать матчи одной из групп турнира.
Официально об этом могут объявить уже завтра, 5 октября, в штаб-квартире УЕФА.
Источник добавляет, что для проведения мирового первенства потребуются гарантии безопасности, однако ожидается, что к 2030 году война на территории Украины окончательно завершится, а процесс восстановления страны уже будет начат.
В случае подачи заявки, Украина вместе с Португалией и Испанией, вероятно, станут фаворитами на проведение турнира.
Также серьезным претендентом считается потенциальная совместная заявка Саудовской Аравии, Египта и Греции, даже если это означало бы проведение ЧМ зимой, как в этом году в Катаре. Ведь тогда эти страны получат поддержку сразу трех конфедераций – Азии, Африки и Европы.
Среди других претендентов – представители Южной Америки.
Президент ФИФА Джанни Инфантино уже начала переговоры с заинтересованными сторонами, но официальное решение еще не принято.
Напомним, что Украину лишили права проведения Евровидения-2023, обосновав это словами генсека НАТО о "долгой" войне.
Также мы писали о том, что УЕФА разведет сборные Украины и Беларуси по разным группам в отборе чемпионата Европы-2024.