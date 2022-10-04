Украина, Испания и Португалия договорились подать совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году. Стороны надеются, что к тому времени война уже закончится.

Об этом пишет The Times со ссылкой на источники.

По информации издания, идею уже одобрили как президент Украины Владимир Зеленский, так и правительства двух европейских стран с Пиренейского полуострова.

Если заявка будет одобрена, то Украина будет принимать матчи одной из групп турнира.

Официально об этом могут объявить уже завтра, 5 октября, в штаб-квартире УЕФА.

Источник добавляет, что для проведения мирового первенства потребуются гарантии безопасности, однако ожидается, что к 2030 году война на территории Украины окончательно завершится, а процесс восстановления страны уже будет начат.

В случае подачи заявки, Украина вместе с Португалией и Испанией, вероятно, станут фаворитами на проведение турнира.

Также серьезным претендентом считается потенциальная совместная заявка Саудовской Аравии, Египта и Греции, даже если это означало бы проведение ЧМ зимой, как в этом году в Катаре. Ведь тогда эти страны получат поддержку сразу трех конфедераций – Азии, Африки и Европы.

Среди других претендентов – представители Южной Америки.

Президент ФИФА Джанни Инфантино уже начала переговоры с заинтересованными сторонами, но официальное решение еще не принято.

Напомним, что Украину лишили права проведения Евровидения-2023, обосновав это словами генсека НАТО о "долгой" войне.

Также мы писали о том, что УЕФА разведет сборные Украины и Беларуси по разным группам в отборе чемпионата Европы-2024.