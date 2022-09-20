УЕФА разведет сборные Украины и Беларуси по разным группам в отборочном турнире чемпионата Европы-2024. Как уже сообщалось, Россию на европейский футбольный турнир не допустили.

Отметим, что жеребьевка отборочного раунда к чемпионату Европы 2024 года состоится 9 октября 2022 года во Франкфурте. По ее итогам 54 национальные команды распределят по группам, в которых будет вестись борьба за 23 вакантных места на Евро.

Ранее Украина потребовала отменить запланированный футбольный матч сборной России, которую отстранили от всех турниров.

Финал лиги чемпионов, в котором встречаются два лучших клуба Старого Света, может быть сыгран в США. Ассоциация европейских клубов, генеральная ассамблея которой состоится на следующей неделе в Стамбуле, выступает за расширение своего рынка - шаг, который умножит доходы и от телевидения, и от спонсорства.

Организация очень довольна этой сделкой, и во многом под неё уже расширен формат турнира с сезона 2024/25, когда УЕФА увеличил количество клубов в еврокубках и радикально изменил схему розыгрыша.

Неслучайно Кубок мира 2026 года должен пройти в США. Страна должна разделить права на проведение с Канадой и Мексикой, но рекордное число участников, которых планируется 48, будет серьезным вызовом для всех организаторов.