Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) оставил в силе отстранение российских команд от турниров под эгидой ФИФА, в частности от отбора на ЧМ-2022.

Об этом говорится в решении CAS.

Суд отклонил апелляцию российского футбольного союза (РФС), закрпив решение ФИФА от 28 февраля.

Однако в РФС заявляют, что решение еще может быть отменено в начале мая.

"Сегодня CAS опубликовал мотивировочную часть решения об отказе в удовлетворении ходатайств РФС о принятии обеспечительных мер в рамках исков, поданных к ФИФА и УЕФА. Этот документ де-факто является дополнением к ранее опубликованным решениям об отказе в удовлетворении ходатайств как таковых и содержит подробную информацию о том, исходя из чего решения были приняты. При этом хотели бы обратить ваше внимание на то, что документ не относится к рассмотрению исков к УЕФА и ФИФА по существу. Процесс продолжается, ожидается, что слушания в CAS пройдут в начале мая", - сообщает ТАСС со ссылкой на заявление РФС.

Сборная России должна была провести полуфинальный матч плей-офф за право сыграть на чемпионате мира 2022 года с командой Польши, но поляки автоматически вышли в финал плей-офф, где обыграли команду Швеции со счетом 2:0.

Напомним, что уже прошла жеребьевка чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Определились составы групп Кубка мира.

При этом УЕФА получил от России заявку на проведение чемпионата Европы 2028 и 2032 по футболу.