Стало известно дата и время проведения первого в этом сезоне украинского "классико". Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" встретятся в рамках УПЛ в следующее воскресенье, 16 октября, в 17:00.

Об этом сообщается на сайте УПЛ.

При этом место встречи еще не определено. Скорее всего, клубы сыграют во Львове и матч будет условно домашним для "Шахтера".

Отметим, что "Динамо" идет в Лиге Европы с четырьмя поражениями в еврокубках подряд. Киевляне проиграли кипрскому АЕКу с минимальным счетом 0:1 в матче второго тура группового этапа.

Поединок проходил на стадионе имени Юзефа Пилсудского в Кракове (Польша), который является для киевлян в этом еврокубковом сезоне "домашним".

Киевляне последний раз побеждали австрийский "Штурм" в квалификации Лиги чемпионов, после чего дважды проиграли "Бенфике" в раунде плей-офф Лиги чемпионов и один раз "Фенербахче" в Лиге Европы, когда в первом туре "Динамо" уступило в Стамбуле тому же "Фенербахче", а АЕК дома с таким же счетом 1:2 проиграл "Ренну".

А "Шахтер" идет на втором месте в своей группе в Лиге чемпионов. Встреча второго тура, в которой подопечные Игоря Йовичевича принимали шотландский "Селтик", закончилась вничью - 1:1.

Перед этим "Шахтёр" добыл неожиданную победу в Германии, обыграв Лейпциг с крупным счетом 1:4.