Правила Катара на Чемпионат мира по футболу - 2022, которые широко разошлись в сети вчера вечером, оказались творчеством катарской общественности и не имеют отношения к организаторам мероприятия.

Об этом заявили в госагентстве Катара по организации ЧМ-2022.

Напомним, правилами запрещалось ЛГБТ, алкоголь, отрытые части женского тела и свидания.

Официальные представители мероприятия также уточнили, что инфографику с правилами правительство Катара не создавало и не публиковало.

По их словам, рисунок с запретами создали граждане Катара и опубликовали в социальных сетях в рамках кампании под названием "Отражай свое уважение".

Напомним, "Страна" рассказывала о талисмане и официальном хите Кубка мира по футболу в Катаре. Официальным хитом стала песня Hayya Hayya ("Вместе лучше") в исполнении арабской певицы Аиша, американского певца Тринидада Кардоны и известного африканского певца Давидо.

Маскотом Чемпионата мира - 2022 по футболу в Катаре стал персонаж по имени "Лаиб".

Кроме того, мы информировали, что в Катаре открыли стадион, где пройдет финал футбольного Кубка мира. Он построен в виде золотой чаши. Матчи чемпионата мира будут принимать на восьми стадионах в пяти городах: Доха, Лусаил, Эль-Хаур, Эль-Вакра и Эр-Райян.