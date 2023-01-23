Самый титулованный футболист мира Дани Алвес запутался в показаниях по делу об изнасиловании. Пострадавшая девушка отказалась от компенсации и требует правосудия.

Об этом пишет издание Marca.

Известно, что 23-летняя девушка обвиняет футболиста в том, что тот изнасиловал ее в туалете ночного клуба Барселоны.

Дани Алвес признает, что был в клубе, но утверждает, что находился там непродолжительное время. Кроме того, он отрицает сексуальное насилие. При этом его версия, по мнению судьи, противоречит доказательствам, которые собрала полиция.

Бразилец, по данным TV3, трижды дал противоречащие друг другу показания. Сначала он сказал, что не знает девушку, обвинившую его в изнасиловании, затем заявил, что видел ее, но ничего не было. А потом сказал, что это она накинулась на него, пока игрок собирался справить нужду, и сделала ему минет.

По данным регионального телевидения, Алвес вел себя самоуверенно на суде, считая, что его не накажут.

Из записей с камер видеонаблюдения следует, что бразилец и девушка, обвинившая его в изнасиловании, находились в туалете около 15 минут, пишет Marca. При этом в самой уборной камер не было.

Между тем, издание El Pais пишет, что девушка, обвинившая Дани Алвеса в изнасиловании, хочет, чтобы его наказали по закону.

В ходе процесса судья напомнил ей, что в случае обвинительного приговора она имеет право на финансовую компенсацию за нанесенные травмы и моральный ущерб, но девушка прямо отказалась воспользоваться этим правом.

Она объяснила, что ее цель – торжество справедливости. Девушка хочет, чтобы бывший игрок "Барселоны" сел в тюрьму, поскольку нарушил закон, говорится в публикации.

Отмечается, что пострадавшая дала непротиворечивые показания, в отличие от Алвеса.

Напомним, накануне Дани Алвеса арестовали без права внесения залога.

Также "Страна" публиковала первые подробности обвинения.