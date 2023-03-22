Внезапное продолжение получил уже подзабытый скандал с "пьяными вечеринками", вспыхнувший в начале февраля.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Киевской области Андрей Небытов в своем телеграм-канале.

По его словам, третьему фигуранту (из шести известных) сообщили о подозрении по ч.3 ст.153 УК (групповое изнасилование).

"21-летний блогер был соучастником сексуального насилия и видеофиксации преступных действий. Напоминаю, что компания молодых людей доводила девушек до состояния беспомощности, заставляла выполнять непристойные действия сексуального характера, после чего глумилась над жертвами в соцсетях", - прокомментировал сообщение Небытов.

Фигуранту грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в начале февраля в Киеве несколько парней из Ивано-Франковска накачивали девушек наркотиками, после чего издевались над ними и снимали все на видео. Позже организатор вечеринок Андрей из Ивано-Франковска сообщил, что "доволен популярностью" и заявил, что делал это, чтобы собрать донаты для ВСУ.

Двоих организаторов "пьяных вечеринок" в столице отправили под стражу на два месяца без права залога.

Кроме того, мы публиковали фото организаторов "пьяных вечеринок" в столице.