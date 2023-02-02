Появились фото организаторов "пьяных вечеринок" в столице, которые издевались над девушками, а потом выкладывали эти видео в интернет.

Фото парней появились в столичных пабликах.

Как и сообщалось, шестерым подозреаемым вручили повестки. С ними они и сфотографировались.

При этом вместе с организаторами "пьяных вечеринок" в Киеве повестку вручили еще и их адвокату Артему Захарову.

Вчера он говорил в Facebook, что обыски проводились незаконно. А сегодня появился на фото вместе со своими клиентами с повесткой в руках.

"Я принимал участие как адвокат в обыске, делом этим я не занимаюсь. Мне была вручена повестка как адвокату в связи с моей адвокатской деятельностью и затем была распространена недостоверная информация о том, что я якобы участник вечеринок", - заявил "Стране" Артем Захаров.

Ранее сообщалось, что двух из группы поместили в СИЗО и объявили подозрение.

Главный организатор съемок скандальных видео по имени Андрей, заявил, что "доволен популярностью" и тем, что теперь его знает вся страна. По его словам, девушки к нему претензий не имеют и ему грозит максимум избиение со стороны неравнодушных украинцев. Также он сказал, что снимал их, чтоб собрать донаты для ВСУ.

Как сообщалось, в Киев из Ивано-Франковска приехала группа молодых парней, которые накачивали девушек наркотиками, насиловали их и снимали все на видео. После массового распространения истории в соцсетях к ним пришла с обыском полиция, было открыто уголовное производство.

Мы следим за новостями 2 февраля в своем онлайне.

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