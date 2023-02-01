Двум фигурантам "пьяных" вечеринок в Киеве, где девушек накачивали наркотиками, насиловали и снимали это на видео, сообщили о подозрении. Еще шестерым вручили повестки в военкомат.

Об этом сообщает Суспильне со ссылкой на Нацполицию.

Накануне стало известно, что в Киев из Ивано-Франковска приехала группа молодых парней, которые накачивают девушек наркотиками, насилуют их и снимают все на видео. После массового распространения истории в соцсетях сегодня утром к ним пришла с обыском полиция, было открыто уголовное производство.

Сами авторы видео заявляют, что делают это, чтобы "показать безнравственность женщин".

Позже организатор вечеринок, молодой уроженец Ивано-Франковска по имени Андрей, заявил, что "доволен популярностью" и тем, что теперь его знает вся страна. По его словам, девушки к нему претензий не имеют и ему грозит максимум избиение со стороны неравнодушных украинцев.

В соцсетях парня по-прежнему были выложены фото и видео с сомнительных вечеринок и общения с девушками. Более того, он анонсировал появление нового видео.

Некоторое время спустя он начал оправдываться, уверяя, что трансляции вечеринок делал для того, чтобы собирать пожертвования для ВСУ.