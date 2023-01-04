Украинские беженцы в Израиле зачастую становятся жертвами насилия и сексуальных домогательств. Об этом пишет The Times of Israel.

Издание приводит статистику за март-август 2022 года: полиция зарегистрировала три обращения по факту насилия и 18 - о сексуальных домогательствах, ещё о 12 случаях харассмента сообщали волонтёры.

По мнению активистов, реальные цифры ещё выше, поскольку многие предпочитают не обращаться в правоохранительные органы. Например, те, кто был трудоустроен нелегально (хотя в мае израильские власти разрешить брать на работу беженцев из Украины, местные предприниматели предпочитают нанимать соотечественников).

На те факты, которые всё же стали известны, власти предпочитают закрывать глаза, добавляет автор публикации.

За время конфликта, по информации издания, с Украины в Израиль приехали 47 тысяч человек, сейчас из них в стране осталось около 15 тысяч, при этом ни одному украинцу не был предоставлен статус беженца, говорится в материале.

Как писала "Страна", в Израиле хотят сократить приток репатриантов в страну, изменив закон об иммиграции.

Напомним, в начале января Израиль возобновил прямые контакты с РФ и планирует меньше публично обсуждать вопрос войны в Украине.