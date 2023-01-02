Израиль намерен меньше говорить о войне в Украине. Фото: Flickr

Израиль на высшем уровне возобновил прямые контакты c РФ и намерен меньше говорить публично об "украинско-российском вопросе".

Об этом сообщил новый министр иностранных дел Израиля Эли Коэн, пишет Haaretz.

"В вопросе Россия-Украина мы будем делать одно точно - меньше говорить публично", - заявил Коэн.

Издание также пишет, что "Коэн отказался комментировать запрос Украины на оборонительное вооружение от Израиля. Хотя он отметил, что "значительная гуманитарная помощь" Украине будет продолжена.

Израиль возобновил прямые контакты с РФ

Ранее мы писали, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским 30 декабря просил о поддержке со стороны Киева при голосовании на Генассамблее ООН и выражал готовность обсудить оказание военной помощи, однако стороны не достигли договоренности.

Напомним, в ноябре 2022 года в Израиле заявляли о готовности начать поставки оружия в Украину в случае получения Россией иранских ракет.

Также "Страна" писала, что недавно Израиль передал в Херсонскую область 17 генераторов разной мощности в качестве помощи.

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