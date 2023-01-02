Израиль на высшем уровне возобновил прямые контакты c РФ и намерен меньше говорить публично об "украинско-российском вопросе".

Об этом сообщил новый министр иностранных дел Израиля Эли Коэн, пишет Haaretz.

"В вопросе Россия-Украина мы будем делать одно точно - меньше говорить публично", - заявил Коэн.

Издание также пишет, что "Коэн отказался комментировать запрос Украины на оборонительное вооружение от Израиля. Хотя он отметил, что "значительная гуманитарная помощь" Украине будет продолжена.

Ранее мы писали, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским 30 декабря просил о поддержке со стороны Киева при голосовании на Генассамблее ООН и выражал готовность обсудить оказание военной помощи, однако стороны не достигли договоренности.

Напомним, в ноябре 2022 года в Израиле заявляли о готовности начать поставки оружия в Украину в случае получения Россией иранских ракет.

Также "Страна" писала, что недавно Израиль передал в Херсонскую область 17 генераторов разной мощности в качестве помощи.