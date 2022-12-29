Кнессет (парламент Израиля) высказался за доверие созданному лидером партии "Ликуд" Биньямином Нетаньяху правительству. Кабинет был сформирован по итогам состоявшихся 1 ноября выборов.

Трансляцию заседания законодательного органа ведет парламентская пресс-служба.

Во время электронного голосования 63 депутата из 120 высказались за доверие новому кабмину, 54 проголосовали против.

73-летнего Нетаньяху уже привели к присяге в качестве нового премьер-министра Израиля, началась присяга министров.

В новом правительстве Нетаньяху 31 министр и пять заместителей министров. В правительственную коалицию, кроме партии "Ликуд", вошли ультраортодоксальные блоки ШАС и "Объединенный иудаизм Торы", а также ультраправые политические партии "Религиозный сионизм", "Оцма ехудит" ("Еврейская сила") и "Ноам". Она контролирует 64 из 120 мест в Кнессете.

Это уже шестое 37-е по счету правительство Израиля. Нетаньяху ранее возглавлял кабмин в периоды с 1996 по 1999 годы и с 2009 по 2021 годы. С момента его присяги Яир Лапид прекратил выполнять функции главы переходного правительства и перешел в оппозицию.

В ноябре "Страна" сообщала, что по результатам выборов блок Нетаньяху получил большинство мест в кнессете: 65 из 120.

Нетаньяху является противником поставок оружия Украине, так как считает что оно может оказаться в руках Ирана.