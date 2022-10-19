Израильское оружие, предоставленное Украине, может оказаться в руках Ирана.

Об этом заявил бывший премьер-министр Израиля, ныне лидер оппозиции Биньямин Нетаньяху, в интервью американскому телеканалу MSNBC.

"В вопросе об оружии всегда есть вероятность, и это случалось снова и снова, что оружие, которое мы поставили, окажется в руках Ирана и будет использовано против нас", - сказал Нетаньяху. "На Голанских высотах, где мы пытаемся помешать Ирану создать второй ливанский фронт, мы сталкиваемся с оружием израильского производства", - заявил он.

Он также заявил, что считает нынешнюю политику Израиля в отношении украинско-российской войны "благоразумной", указав на прием беженцев и оказание гуманитарной помощи.

Нетаньяху считает наибольшей опасностью войны в Украине то, что она может перерасти в "глобальный конфликт", включая возможное применение ядерного оружия.

"Я не думаю, что есть большая разница, будет ли это тактическое ядерное оружие или стратегическое ядерное оружие, этот порог не пересекался в течение 77 лет, и я думаю, что сейчас требуется сочетание твердости и осторожности, чтобы убедиться, что этот конфликт заканчивается и, конечно же, не распространяется", - заявил он.

Ранее на фоне поставок иранских вооружений России министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай написал в Twitter, что "больше нет никаких сомнений, какую сторону должен выбрать Израиль в этом кровавом конфликте".

Но позже в МИД Израиля сообщили, что эти слова министра по делам диаспоры являются его личным мнением и никак не отображают официальную позицию Израиля.

Война в Украине продолжается уже 238-й день. "Страна" следит за новостями 19 октября в обновляемом онлайне.