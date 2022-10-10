Советская и российская звезда эстрады Алла Пугачёва, об отъезде которой из России журналисты писали в конце сентября, подтвердила, что находится не в РФ. Сейчас певица в Израиле.

Об этом она написала в своем Инстаграме.

"Благодарю мою многомиллионную армию поклонников за любовь и поддержку, за умение отличать правду от лжи. Молюсь о вас и мире на Святой Земле. Я счастлива!!!" - гласит запись.

Напомним, в середине сентября Пугачева попросила зачислить ее в число иностранных агентов после того, как в этот список попал ее муж Максим Галкин.

Вскоре российские СМИ сообщили, что знаменитость проверяют правоохранители на предмет "дискредитации российской армии" из-за поста, где она призвала признать себя иноагентом.

А еще через непродолжительное время СМИ со ссылкой на источники написали, что Пугачева покинула Россию. Причем сама певица эту новость не комментировала.

После известия об отъезде она опубликовала пост, вызвавший большой резонанс.

"Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами", - написала Пугачева.