Российский юморист, муж певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин отреагировал на объявление его "иностранным агентом" в России. По его словам, повод такого решения Министерства юстиции РФ был "надуманным" .

На своей странице в Instagram Галкин прокомментировал ситуацию и добавил, что он занимается юмором, а не политикой.

Муж Пугачевой рассказал, что занимается политической сатирой уже 28 лет.

"Если я обращаюсь к своим подписчикам или зрителям, как гражданин, человек, то я это делаю абсолютно искренне и оставаясь честным перед самим собой. Министерство юстиции (РФ - ред.), искренность и честность не оплачивается у приличных людей, к которым я, надеюсь, отношусь. Я не продаю свое мнение и мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь. Что касается Украины - лет 10 назад, когда я там давал концерты, я деньги получал. Но уже много лет ни копейки из Украины я не получал. Поэтому, конечно, повод надуманный. Почему это происходит и какие цели преследуются - я не знаю. От жанра юмора и сатиры в угоду политической конъюнктуре я отказываться не буду. Как раньше шутил над нашими политиками, так и буду продолжать шутить. И считаю это нормальным и моим правом на труд. Так же, как у меня есть право на свободу слово, закрепленное в конституции РФ, которое Министерство юстиции тоже должно охранять. Я к иноагентам себя не отношу", - заявил он.

Ранее мы писали, что в России включили певца и мужа Аллы Пугачевой Максима Галкина в реестр физических лиц-иноагентов. В реестре ведомства указано, что Галкин занимается "осуществлением политической деятельности". В графе "сведения об иностранных источниках" указана Украина.

Напомним, что Максим Галкин с начала войны находится за границей и поддерживает Украину. В то же время его жена Алла Пугачева недавно вернулась в Россию. Отметим, что Галкин был среди первых звезд РФ, кто осудил войну.

После этого Галкина исключили из списка лиц, угрожающих нацбезопасности Украины.