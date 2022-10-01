Российская певица Алла Пугачева и ее муж шоумен Максим Галкин, которые уехали из РФ за границу вместе с детьми, решили продать свой легендарный замок в Подмосковье. Об этом пишут российские СМИ.

"Алла Пугачева выставила на продажу замок в деревне Грязь. За легенду всех таблоидов и главную достопримечательность Грязи Алла Борисовна хочет 1 миллиард рублей. Ради этого она и возвращалась в Россию. Плюс - забрать документы детей из школы", - пишет телеграм-канал Mash.

Этот замок находится в центре подмосковной деревни Грязь. Площадь особняка - 2300 квадратных метров. Он расположен на участке в один гектар. В шестиэтажном замке 20 комнат. В особняке имеются большой бассейн, семейный театр со сценой, подземный гараж. Есть гостевой домик.

Сайт "Телепрограмма" цитирует эксперта по недвижимости Германа Борисова.

"Этот замок просто так стоит среди деревни. Он не относится к числу элитной недвижимости. "Элитка" определяется локацией. Если локация не очень удачная, то хоть оформи все внутри золотом, это не будет считаться элитным объектом", - говорит Борисов, выражая сомнение, что звездной семье удастся продать замок по желаемой цене.

Как писала "Страна", недавно Аллу Пугачеву проверяли на предмет "дискредитации российской армии" из-за поста, где она просила признать себя иноагентом.

Этот пост Пугачева опубликовала 18 сентября после того, как в список иноагентов попал ее муж Максим Галкин. Пугачева заявила, что солидарна с Галкиным - "честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России", который желает своей стране "мирной жизни, свободы слова" и "прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели".

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать слова Пугачевой, заявив, что они не касаются Кремля.