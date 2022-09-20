Российские СМИ пишут, что Аллу Пугачеву проверяют на предмет "дискредитации российской армии" из-за поста, где она просит признать себя иноагентом.

По данным телеграм-канала Ксении Собчак "Осторожно, Новости", в правоохранительные органы РФ обратилась жительница Подмосковья, которая увидела пост о Пугачевой в телеграме и решила, что певица может и не соответсвует критерию "иноагента", но оскорбляет российскую армию.

Поэтому она просит проверить исполнительницу на предмет противоправной деятельности, получающей "иностранную поддержку", а также на публичные действия, направленные на "дискредитацию ВС РФ". Делом уже занимаются сотрудники подмосковной полиции.

По закону о дискредитации российской армии грозит тюремный срок до трёх лет.

Напомним, что в Кремле отказались комментировать заявление Аллы Пугачевой с просьбой добавить ее в список иноагентов.

В Кремле отказались комментировать заявление Аллы Пугачевой, в котором она призвала признать ее "иностранным агентом". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков так и ответил: "Кремль не комментирует пост в соцсетях Аллы Пугачевой".

А вот рэпер Тимати открыто раскритиковал Пугачеву.