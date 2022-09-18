В российской музыкальной тусовке, похоже, начинается война после заявления Аллы Пугачевой о том, чтоб ее, также как и ее мужа Максима Галкина, объявили в РФ "иностранным агентом". Примадонну раскритиковал рэпер Тимати.

Об этом стало известно из его Инстаграм.

"Думаю, что поливать помоями свою "любимую" страну и хихикать над ее политрешениями и вектором вместе с кучкой иммигрантов в небольших европейских залах это настоящее достоинство и патриотизм! Быть излюбленной властью и всю жизнь получать госнаграды, практически собрать "полного кавалера ордена" и споткнуться на не получении последней степени. Здесь скорее правда, о которой не знает читатель. Зато читатель хорошо помнит, что "иноагент" пол своей жизни проработал на федеральном Первом канале и именно по этой причине его узнала вся "любимая страна". Желаю вам удачи", - написал Тимати.

К слову, от российских властей пока никаких комментариев по поводу обращения Аллы Пугачевой не было. Лишь вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил, что, по его мнению, иноагентом Аллу Борисовну объявлять не будут.

В российских военных телеграмм-каналах, поддерживающих вторжение в Украину, тем временем, в ходу конспирологическая версия, что заявление Пугачевой - это "пробный камень" со стороны той части элиты, которая выступает против войны и в целом против политики Путина, но до сих пор по этому поводу публично не высказывалась.

Напомним, сегодня Алла Пугачева попросила зачислить ее в число иностранных агентов, после того как в этот список попал ее муж Максим Галкин.

Ранее стало известно, что в России включили певца и мужа Аллы Пугачевой Максима Галкина в реестр физических лиц-иноагентов.

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