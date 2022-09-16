Сегодня днем украинские военные из подразделения "Кракен" записали видео, на котором заявили, что они находятся в восточной части Купянска (которая до того была под россиянами) на левом берегу Оскола и, таким образом, весь город уже освобожден.

Часть российских военных Telegram-каналов подтверждают, что ВСУ полностью контролируют Купянск, включая его восточную часть.

Также они пишут, что ВСУ наступают в направлении Боровой и Рубцов (оба населённых пункта также находятся на левом берегу Оскола).

"Если эта информация верна, то получается, что на данный момент российским войскам пока не удаётся создать новую сплошную линию обороны в Харьковской области, опираясь на восточный берег Оскола.

Впрочем, ряд российских Telegram-каналов утверждают, что восточная часть Купянска остаётся под РФ, и лишь украинские диверсионно-разведовательные группы туда время от времени заходят и уходят.

В общем, ситуация пока неопределённая. Официально украинское командование об освобождении города ещё не заявляло.

Следим за развитием событий. Бои на этом направлении продолжаются", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

О непростой ситуации на этом участке фронта заявил сегодня и советник Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, именно на востоке Харьковской области, где россияне пытаются выстроить вторую линию обороны, сейчас главная главная интрига войны.

Падение этой линии, как говорит Арестович, обрушит всю оборону россиян на севере Луганской области.

"Мы скачком выходим на рубеж Рубежное - Станица Луганское, а Северодонецк и Лисичанск становятся фактически призом", - объяснил он.

"Но вся эта история непростая. Мы до сих пор не можем пройти Лиман, мы до сих пор не можем развиться от Боровой и обеспечить себе левобережный плацдарм за рекой Оскол... Там очень сложный лесной узел", - говорит Арестович.

Ранее мы писали, что, по данным Института изучения войны, сегодня россияне отступали на северном берегу Северского Донца, а ВСУ продвигались через Оскол.

Война в Украине продолжается уже 205-й день. "Страна" следит за происходящим 16 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 204-го дня войны. Генштаб Украины сообщил, что противник не только атакует, но и пытается укрепить первую линию обороны на Донецком и Запорожском направлениях. "Глава ЛНР" Пасечник заявил, что наступление ВСУ идет по всему фронту, и украинская армия подошла к границам Луганской области. В Кривом Роге ликвидировали подтопление, возникшее после удара по дамбе. Россияне снова нанесли по городу удары - один из них по гидротехническим сооружениям.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.