Бойцы подразделения "Кракен" заявили, что украинские войска смогли форсировать реку Оскол в Купянске и освободить восточную часть города, где ранее держали оборону россияне.

Соответствующее видео появилось в Telegram-каналах.

Как заявляет "Кракен", теперь Купянск полностью под контролем Украины.

Российские военные телеграмм-каналы подтверждают, что ВСУ полностью контролируют Купянск, включая его восточную часть на левом берегу Оскола, где ранее были войска РФ.

Также они пишут, что ВСУ наступают в направлении Боровой и Рубцов (оба населённых пункта также находятся на левом берегу Оскола).

С учётом этой информации получается, что на данный момент российским войскам пока не удаётся создать новую сплошную линию обороны в Харьковской области, опираясь на восточный берег Оскола.

Напомним, по данным Института изучения войны, сегодня россияне отступали на северном берегу Северского Донца, а ВСУ продвигались через Оскол.

Ранее мы писали, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что успешное контрнаступление ВСУ не означает окончание войны, и призвал готовиться к долгосрочной перспективе в противостоянии.

Война в Украине продолжается уже 205-й день. "Страна" следит за происходящим 16 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 204-го дня войны. Генштаб Украины сообщил, что противник не только атакует, но и пытается укрепить первую линию обороны на Донецком и Запорожском направлениях. "Глава ЛНР" Пасечник заявил, что наступление ВСУ идет по всему фронту, и украинская армия подошла к границам Луганской области. В Кривом Роге ликвидировали подтопление, возникшее после удара по дамбе. Россияне снова нанесли по городу удары - один из них по гидротехническим сооружениям.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.