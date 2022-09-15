Украинские силы продолжают укреплять контроль над недавно освобожденными территориями Харьковской области. Российские войска в значительной степени выведены из района к западу от реки Оскол.

Об этом пишет британская разведка.

Способы вывода российских войск за последнюю неделю были разными. Некоторые подразделения отступили, в то время как другие "бежали в явной панике", пишет разведка.

"Высокоценное оборудование, брошенное отступающими российскими войсками, включало средства, необходимые для обеспечения артиллерийского стиля ведения войны России. Среди них как минимум одна контрбатарейная РЛС "ЗООПАРК" и как минимум одна машина управления артиллерией IV14. Такое оставление подчеркивает неорганизованное отступление некоторых российских подразделений и вероятные локальные нарушения командования и управления", - добавили в Минобороны Британии.

Война в Украине продолжается уже 204-й день. "Страна" следит за происходящим 15 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 203-го дня войны. Россияне пытались наступать на Донбассе и юге. Президент Владимир Зеленский побывал на освобожденных территориях Харьковской области. Его родной Кривой Рог попал под ракетный удар, из-за чего вышла из берегов река Ингулец. А европейцы после контрнаступления ВСУ усиливают призывы к "войне до победного конца".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, означает ли появление проекта гарантий безопасности, что дискуссия, чем закончить войну, уже идет.