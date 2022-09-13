Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ освободили уже 300 населенных пунктов в Харьковской области.

Об этом она заявила в эфире телемарафона.

"Эта операция по освобождению Харьковской области продолжалась несколько дней и она планировалась на несколько дней, и начиная с 6 сентября по сегодня освобождено 3 800 квадратных км, более 300 населенных пунктов и около 150 тысяч наших людей стали свободными от оккупации", - заявила Маляра.

Она говорит, что контрнаступление в Харьковской области продолжается и распланировано до полного освобождения региона.

Отметим, что вчера та же Маляр написала в соцсетях "почти 6 тысяч квадратных километров" без дополнительных комментариев. Возможна, имела ввиду освобожденные территории с учетом Херсонской области. А возможно, с учетом и освобожденного еще в марте севера Украины.

На фоне успехов ВСУ советники Офиса Владимира Зеленского даже заговорили о необходимости организовать наступление на Донецк и Луганск.

Война в Украине продолжается уже 202-й день. "Страна" следит за происходящим 13 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 201-го дня войны. Утром Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки противника удалось вытеснить из более чем 20 населенных пунктов. Арестович заявил, что в украинском контрнаступлении "фаза прорыва" сменяется фазой "закрепления результатов". Институт изучения войны сообщил, что это наступление ВСУ не положит конец войне, и она, вероятно, продлится до 2023 года.

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