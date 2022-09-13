Украина может использовать успехи ВСУ в Харьковской области для давления на Евросоюз. Об этом пишет The New York Times.

"Быстрый успех украинского наступления воодушевил ее европейских союзников в преддверии суровой зимы, связанной с ростом цен на топливо, и, вероятно, усилит давление на членов НАТО с целью поставить Украине более тяжелое вооружение", - пишет издание.

По мнению аналитиков, способность украинских вооруженных сил использовать поставленное Западом оружие с большим преимуществом против России, вероятно, усилит давление на такие страны, как Германия, с тем чтобы они поставляли более сложное и тяжелое вооружение, такое как танки.

"Украинская контратака демонстрирует людям, что помогает то, что мы делаем - деньги и поставки оружия - что это не зря", - сказал Свен Бископ, директор по Европе брюссельского исследовательского института "Эгмонт".

Хотя экономический удар по Европе будет тяжелым этой зимой и, возможно, следующей, президент России Владимир Путин уже применил одно из своих последних экономических средств - почти полное прекращение поставок природного газа в Германию, пишет издание.

"Но сейчас проблема больше в ценах, чем в количестве", - сказала директор Итальянского института международных отношений Натали Точчи.

По ее словам, цены на энергоносители, хотя и остаются очень высокими, немного снизились, отчасти из-за усилий ЕС по резкому сокращению потребления и наращиванию резервов.

США и страны НАТО до сих пор были сосредоточены на предоставлении в основном оружия советского производства, которое украинцы умеют использовать, а также тщательно отобранного западного оружия, такого как противотанковые ракеты и артиллерия.

"Но то, как на самом деле выглядит "победа", еще не ясно и открыто для серьезных дискуссий, поскольку такие страны, как Германия, Франция и Соединенные Штаты, обеспокоены рисками, присущими различным сценариям", - говорят эксперты.

А ответы на вопросы о том, где остановится война "во многом будут определяться не только в Украине, но и в Вашингтоне, который, как Германия и Франция, стремится не расширять войну".

"Статус-кво тупика или истощения был каким-то образом комфортным для Западной Европы и США, которые нервничают по поводу двух крайних сценариев - проигрыша Украины и победы Украины", - пишет издание.

Ранее "Страна" разбиралась, как успехи ВСУ на фронте реанимировали тему мирных переговоров с РФ.

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