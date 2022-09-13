В Харькове после обстрела критической инфраструктуры российскими войсками наблюдаются проблемы со связью. По словам руководителя Госспецсвязи Юрия Щиголя, проблема будет решена до конца сегодняшнего дня.

Об этом Щиголь сообщил в эфире телемарафона.

"После обстрелов ТЭЦ россиянами было нарушено несколько систем, в том числе связи, коммутации. На сегодня наши специалисты и специалисты компаний, которые предоставляют услуги связи быстро возобновляют [связь]. Я думаю, что на протяжении сегодняшнего дня связь стабилизируется и будет такой, как была до этого", - сказал он.

Напомним, россияне два дня подряд наносили удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Из-за обстрелов ТЭЦ-5 в Харьковской области сильно пострадала. Там оборваны линии электропередач, разрушено здание теплоэлектростанции.

В городе и ряде населенных пунктов из-за обстрела ТЭЦ начались перебои со светом. В Харькове вчера и позавчера также останавливалось метро, люди шли по туннелям пешком.

Сегодня заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в Харькове и области снова исчезло электроснабжение, потому что вышла из строя резервная линия.

В отдельном материале мы рассказывали, почему после удара по ТЭЦ в Харькове оказались обесточены несколько областей и чем это грозит в будущем.

Тем временем война в Украине продолжается уже 202-й день. "Страна" следит за происходящим 13 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 201-го дня войны. Утром Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки противника удалось вытеснить из более чем 20 населенных пунктов. Арестович заявил, что в украинском контрнаступлении "фаза прорыва" сменяется фазой "закрепления результатов". Институт изучения войны сообщил, что это наступление ВСУ не положит конец войне, и она, вероятно, продлится до 2023 года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, почему недавние обстрелы оставили без света целые регионы Украины