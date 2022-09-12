В Харькове из-за остановки метро люди вновь вынуждены идти по тоннелям пешком. Местные Телеграм-каналы публикуют видео.

Напомним, в воскресенье, 11 сентября, по украинской энергосистеме был нанесен сильный удар - прилет был на Харьковскую ТЭЦ-5 и на ряд других энергообъектов в ряде регионов, из-за чего сразу в нескольких областях (Харьковской, Сумской, Полтавской, части Донецкой) пропали электричество и вода.

"Страна" публиковала видео последствий удара россиян по крупнейшей харьковской ТЭЦ-5. На кадрах видны жуткие последствия. ТЭЦ сильно пострадала, оборваны линии электропередач, разрушено здание теплоэлектростанции.

Пожар удалось ликвидировать только утром 12 сентября. Электроснабжение и водоснабжение в Харькове и области были возобновлены на 80%. Сегодня после обстрела в Харькове снова пропали свет и вода. И ситуация вчерашнего вечера повторилась. В том числе и с харьковской подземкой.

В результате удара по Харькову один человек погиб, еще четверо получили ранения. Прилеты были зафиксированы в Основянском и Киевском районах.

Напомним, война в Украине продолжается уже 201-й день. "Страна" следит за происходящим 12 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 200-го дня войны. Российские войска покинули большую часть Харьковской области. Южнее начались попытки продвижения ВСУ на Лиман в Донецкой области. Сторонники "партии войны" в РФ после поражения в Харьковской области уже начали активно критиковать военное руководство России. Зеленский назвал условием переговоров выход россиян с территории Украины. Резников уточнил, что РФ должна покинуть и Крым, и весь Донбасс. Либо же должна быть одержана военная победа над РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает последние события, связанные с войной в Украине.