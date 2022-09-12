Вчера вечером по украинской энергосистеме был нанесен сильный удар - был прилет на Харьковскую ТЭЦ-5 и на ряд других энергообъектов в ряде регионов, из-за чего сразу в нескольких областях (Харьковской, Сумской, Полтавской, части Донецкой) пропали электричество и вода.

На какое-то время в реальность воплотилась одна из апокалиптических картинок, которые эксперты описывали еще с начала войны - остановились поезда (из-за чего сбился график движения), в Полтаве прямо на рейсе было возгорание трамваев, в Харькове остановилось метро, и люди шли в ближайшей станции по тоннелю.

Достаточно быстро последствия блэк-аута, как в СМИ уже окрестили это ЧП в энергетике (хотя специалисты говорят, что это был еще не блэк-аут, а только его угроза) удалось ликвидировать.

Однако уже сегодня в Харькове ситуация повторилась - после ракетных ударов в городе вновь пропала свет и вода, остановился электротранспорт и метро.

Как говорит руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев, риски для украинской энергосистемы серьезные.

"Именно это - удары по объектам критической инфраструктуры и масштабные последствия (отключение от электро, водо- и теплоснабжения целых регионов) эксперты и имеют в виду, говоря о сложной зиме. На фоне таких угроз действия и рядовых граждан, скупающих электробогреватели, и чиновников, рапортующих о кубометрах газа и тоннах накопленного угля, выглядят, как минимум, странно. Может случиться так, что все это не поможет. Мы просто не до конца понимаем, с чем нам придется столкнуться на практике этой зимой", - добавил Рябцев.

Разбирались, что на самом деле произошло, и к чему готовиться.

Скачек напряжения и дефицит генерации

В воскресенье вечером российская армия нанесла удар по Харьковской ТЭЦ-5 (из-за прилета там начался пожар) и ряду других энергетических объектов.

Сразу же пропало электро- и водоснабжение в нескольких областях - Харьковской, Полтавской, Сумской, частично в Донецкой и Днепропетровской. Прыжки напряжения в сети фиксировались также в Киевской области и других регионах.

До этого уже наносились удары по энергообъектах (были прилеты на Кременчугскую ТЭЦ, Луганскую ТЭС и другие станции), но таких масштабных последствий тогда не наблюдалось.

Что произошло в этот раз?

Сперва стоит уточнить по каким именно объектам ударили.

Официально власти говорят об ударе по Харьковской ТЭЦ-5 и "других объектах критической гражданской инфраструктуры".

В "Укрэнерго" сообщили о том, что "от вражеских обстрелов пострадали объекты магистральных электросетей и северо-восточном регионе страны". На нашу просьбу уточнить, о каких именно объектах идет речь, в пресс-службе "Укрэнерго" ответили, что из соображений безопасности не могут этого сделать.

Наши источники на энергорынке говорят, что были прилеты также на Змиевскую ТЭЦ (Харьковская область), Павлоградскую ТЭЦ-3 (Днепропетровская область), а также по ряду подстанций. В российских Телеграм-каналах пишут об ударе по Кременчугской ТЭЦ в Полтавской области. Однако, в украинской профильной среде это не подтвердили, отметив, что Кременчугскую ТЭЦ "разбомбили раньше, вместе с местным НПЗ (на самом деле, по ней били несколько раз - Ред), и на сегодня она фактически и так не работает".

То есть, самый крупный энергообъект, по которому пришелся удар - Харьковская ТЭЦ-5.

При этом, как отметил аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук, эта станция, хоть и является одной из самых новых в стране и крупнейших в регионе, на самом деле вырабатывает не так много электроэнергии. "До 4 миллиардов киловатт в год, что на уровне всего 2-3% от общей генерации", - говорит Корольчук.

Тем не менее, последствия удара были масштабные - пропало электричество и вода в нескольких областях, остановились поезда. Почему это это произошло?

Ведь, к примеру, в энергосистеме часто бывают случаи, когда "выпадают" блоки АЭС (скажем, при аварийном отключении), а это большие генерирующие мощности. Но при этом никаких отключений целых регионов не происходит. В этот же раз все посыпалось.

По словам Корольчука, Харьковская ТЭЦ-5 входит в категорию маневренных мощностей.

"Она, как и, к примеру, ТЭС, покрывает пики в энергоснабжении и дает маневренные мощности. То есть, если говорить по-простому, это такой большой стабилизатор, который на балансирующем рынке закрывает "дыры", возникающие в работе энергосистемы из-за перепадов в потреблении электроэнергии в разное время суток. Как только ТЭЦ-5 выключилась, пропало балансирование и стабилизация, из-за чего пошли скачки напряжения. Подобное могло бы случится не только вследствие прилета, но и, к примеру, в результате аварии", - пояснил нам эксперт.

"Вдоль Днепра с севера на юг расположены три элемента объединенной энергосистемы - северная, донбасская и днепровская энергосистемы. Крупнейших генерирующих мощностей северной энергосистемы три - Змиевская ТЭС, Харьковская ТЭЦ-5 и Кременчугская ТЭЦ. Кременчугскую ТЭЦ разбомбили вместе с НПЗ и пока ее не восстановили, по Змиевской ТЭС были прилеты в августе. И вот теперь пострадал последний объект - Харьковская ТЭЦ-5. То есть, произошло критическое нарушение этой ветки, которая питала Харьковскую, Полтавскую и Сумскую области, где собственно, и наблюдались самые масштабные последствия. А так как вывели из строя еще и ряд подстанций, которые позволяли произвести переток электроэнергии из других веток, электроснабжение пропало. Компенсация мощностей могла бы пойти из донбасской энергосистемы, но что там - Луганская, Славянская, Углегорская, Старобышевская станции. По ним уже были удары, они за линией либо у линии фронта, поэтому, собственно, эта нить - нежизнеспособна. По днепровской энергосистеме (Кировоградская, Днепропетровская и Запорожская области) тоже оказалась под вопросом - ЗАЭС накануне остановили, Каховскую ГЭС россияне также остановили. Поэтому без доступа к резервным мощностям произошло отключение от электроснабжения Харьковской, Полтавской, Сумской областей", — говорит Рябцев.

Скачек напряжения в сети и недостаток генерирующих мощностей - вот главные причины отключений.

В российских пабликах пишут, что были даже аварийные отключения энергоблоков на Хмельницкой и Южноукраинской АЭС (якобы, блоки начали отключаться, так как не было возможности передачи вырабатываемой электроэнергии). Но Рябцев называет это "бредом".

"Запитали по резервным схемам"

Стоит отметить, что "Укрэнерго" удалось достаточно быстро купировать последствия энергетического ЧП. Уже примерно через час пошла подача электроэнергии.

"Объединенная энергосистема работает, пошел переток электроэнергии с центральной энергосистемы. По резервным линиям к полуночи вчерашнего дня восстановили подачу электроэнергии практически везде, за исключением Донецкой и Харьковской областей. Тут стоит отметить работу трех подразделений - ПВО, которая сбила часть летевших по нашим энергообъектам ракет (если бы не это, последствия могли бы быть намного хуже), диспетчера энергосистемы, сумевшего вовремя перенаправить потоки, и ремонтных бригад, которые ночью и с угрозой для жизни локализировали аварии и устранили повреждения", - говорит Рябцев.

Как сообщил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, два сотрудника компании погибли во время обстрелов энергообъектов на юге страны.

"Сразу после ракетных ударов, пока ГосЧС гасили пожары, наши диспетчеры и инженеры вместе со специалистами облэнерго запитали большинство отключенных регионов по заблаговременно подготовленным резервным схемам. Всего несколько часов понадобилось, чтобы восстановить электроснабжение всех обесточенных регионов, включая Харьков", - написал Кудрицкий на своей странице в Фейсбуке.

Однако, как писалось выше, уже сегодня днем ситуация повторилась по Харькову - после новых прилетов вновь пропали свет и вода.

Отметим, что на данный момент Россия официально не подтвердили, что это ее армия бьет по объектам энергетической инфраструктуры. Но фактически это признал "глава Крыма" Аксенов, заявив следующее: "слава Богу минобороны РФ начало наносить удары по объектам критической инфраструктуры".

А в российских военных телеграмм-каналах пишут, что "удары для достижения эффекта должны быть регулярными".

И, как видим, удары по энергообъектам уже идут второй день подряд. Поэтому нельзя исключать, что Россия попытается бить по украинской энергетике чуть ли не в ежедневном режиме.

Сгоревшие электроприборы, блэк-ауты и вопросы по экспорту

Отметим, что в СМИ энергетическое ЧП уже окрестили блэк-аутом. Впрочем, как говорит Корольчук, на самом деле это был еще не блэк-аут.

"Это, скорее, чрезвычайная ситуация в энергетике. Если бы был блэк-аут, без электричества осталось бы больше регионов, в частности, добавились бы Черкасская, Черниговская, Киевская области. Но, понятно, что если подобные ситуации будут повторятся, будет идти износ оборудования, так сказать, накапливаться проблемы, и тогда действительно в какой-то момент может быть блэк-аут. Для выхода из блэк-аута запитки от внутренней энергосистемы может не хватить, придется привлекать какие-то внешние источники, и ситуация такова, что на сегодня ими могут быть разве что белорусская или российская энергосистемы. Запитаться от европейской системы будет проблематично", - пояснил Корольчук.

Эксперты энергорынка говорят, что удары по энергообъектах - как раз то ЧП, о котором они предупреждали еще с начала войны. Когда повреждения энергосистемы накапливаются до критического уровня и она начинает давать масштабные сбои.

"Не исключено, что оккупанты и дальше попытаются бить по нашей энергетической инфраструктуре, что может привести и к веерным отключениям, и к сбоям в электроснабжении целых районов и частичным блэк-аутам", - говорит эксперт энергорынка Олег Попенко.

"Минимальные последствия - это скачки напряжения в сети. Если это будет происходить в рамках 205-210 вольт, то для потребителя может оказаться вообще незаметным. Большая "вилка" - это риски для бытовой техники и электроники. В такой ситуации можно лишь посоветовать людям отключать от сети все приборы, которые в данные момент не используются - стиральные машины, чайники и др. Даже если они не работают, но штепсель в розетке - приборы могут выйти из строя", - отметил Корольчук.

"На этом фоне то, как готовятся к сложной зиме наши граждане и власти, мягко говоря, вызывает вопросы. Скупка электрообогревателей и рапорты о накопленных тоннах угля и кубометрах газа, к сожалению, могут не спасти. Стоит на местном уровне позаботится о генераторах, альтернативных источниках энергии, которые могут спасти в случае сбоев в энергосистеме", - добавил Рябцев.

Также, по его мнению, произошедшее ставит под вопрос экспорт электроэнергии из Украины в Европу.

Об этом говорит и Корольчук. "Пока даже без ЗАЭС наша энергосистема в плюсе, и можем экспортировать. Но непонятно, что будет завтра, и сможем ли мы поставлять электроэнергию в ЕС, а также насколько ритмичными будут такие поставки. Понятно, что после удара по нашим энергообъектам этот вопрос будет подниматься, если не в публичной плоскости, то, как минимум, на уровне технических переговоров. То есть, можно сказать, что со стороны России это был еще и психологический удар - и по украинцам, и по европейским партнерам, рассчитывающим на подстраховку от украинской энергосистемы", - подытожил Корольчук.