Днем в понедельник, 12 сентября, Харьков снова оказался под обстрелом. Жителей города призывают не выходить из укрытий.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем телеграм-канале.

"Оккупанты нанесли удар по Харькову. Информация по поводу пострадавших уточняется", - написал он, призвав не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Мэр города Игорь Терехов подтвердил удары по Харькову. Он назвал обстрел "массовым".

"Попадание в центр города, прилеты в Основянский и Киевский районы", - написал он.

В ОВА добавили, что в результате удара один человек погиб. Ранены четыре человека. Есть попадание в дорожное покрытие в Киевском районе города, добавил Синегубов.

Местные паблики также пишут, что после прилёта начался пожар в центральной части Харькова. Кроме того, публикуют видео, на котором слышны звуки обстрела.

Напомним, вчера россияне ударили ракетами по крупнейшей харьковской ТЭЦ-5.

Также сообщалось в результате ночного удара по Харькову частично разрушен жилой дом. Есть погибший и раненые.

Война в Украине продолжается уже 201-й день. "Страна" следит за происходящим 12 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 200-го дня войны. Российские войска покинули большую часть Харьковской области. Южнее начались попытки продвижения ВСУ на Лиман в Донецкой области. Сторонники "партии войны" в РФ после поражения в Харьковской области уже начали активно критиковать военное руководство России. Зеленский назвал условием переговоров выход россиян с территории Украины. Резников уточнил, что РФ должна покинуть и Крым, и весь Донбасс. Либо же должна быть одержана военная победа над РФ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает последние события, связанные с войной в Украине.