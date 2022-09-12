В результате удара по жилому дому в Новобаварском районе Харькова погиб один человек, еще двое получили ранения.

Об этом в телеграм-канале сообщил мэр города Игорь Терехов.

По его словам, сам дом в результате обстрела частично разрушен.

Терехов также уточнил, что в Харькове ночью возобновили водоснабжение, которое исчезло вчера вечером вместе со светом, после удара по ТЭЦ-5.

Метро и наземный электротранспорт утром 12 сентября работают в штатном режиме, добавил мэр.

Война в Украине продолжается уже 201-й день. "Страна" следит за происходящим 12 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 200-го дня войны. Российские войска покинули большую часть Харьковской области. Южнее начались попытки продвижения ВСУ на Лиман в Донецкой области. Сторонники "партии войны" в РФ после поражения в Харьковской области уже начали активно критиковать военное руководство России. Зеленский назвал условием переговоров выход россиян с территории Украины. Резников уточнил, что РФ должна покинуть и Крым, и весь Донбасс. Либо же должна быть одержана военная победа над РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает последние события, связанные с войной в Украине.