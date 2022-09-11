За успехом украинского контрнаступления в Харьковской области и на севере Донбасса стоит генерал Александр Сырский.

Это была его идея ловушки, чтобы сбить с толку россиян непрерывными объявлениями о готовящемся нападении на юге, что вынудило Москву передислоцировать свои войска в этом районе, оставив незакрытым восточный фланг, где и прорвались украинцы.

Это самая зрелищная военная операция, проведенная Киевом до сих пор, и она была даже сложнее, чем защита столицы, которой грозило окружение в конце февраля и начале марта.

Оборону Киева в начале вторжения также организовал генерал Сырский. В первые дни после 24 февраля он удивил и Кремль, и Пентагон, которые были уверены, что Киев падет через два-три дня, а также свое начальство.

Еще утром 24 февраля Киев защищала только одна бригада. И потом приехал Сырский.

Украинские военные аналитики говорят, что до самого последнего момента многие в Генеральном штабе сомневались в плане Сырского и что ему пришлось долго упорствовать, прежде чем он смог навязать свою стратегию.

В конце марта, после ухода русских из-под Киева, Сырский был награжден медалью ордена Богдана Хмельницкого за спасение Киева. Генерал был в Балаклее сразу после её освобождения: есть видео, где он в форме, в каске, а говорит, что следующая остановка будет Изюм, а потом "много других городов и сел".

Напомним, что в августе СМИ писали, что Владимир Зеленский хочет назначить вместо Валерия Залужного главкомом ВСУ Александра Сырского. Впрочем, вскоре Зеленский опроверг намерения менять Залужного.

Также мы писали, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что до выхода на государственную границу украинским войскам осталось 50 километров.