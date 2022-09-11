Появилось видео, как российские войска отступают из-под Изюма на левый берег реки Оскол, где, по прогнозам, они попытаются установить новую линию обороны.

На кадрах, снятых с помощью дрона, видна огромная колонна из десятков единиц российской техники, спешно покидающая город. Украинские военные смеясь за кадром рассуждают, "пора е@ашить" по колонне или нет.

Также в сети появляются видео из-под Изюма брошенной российской техники, что свидетельствует о том, что даже россияне очень торопились и не смогли вывезти все оружие.

"Страна" подробно писала о ситуации под Изюмом. По информации некоторых украинских журналистов, армия РФ не смогла вывести все войска из-под Изюма и часть из них к югу от города оказались окружены. Однако большая часть войск РФ избежала окружения и с боями идёт на северо-восток на левый берег Оскола и Северского Донца, где, вероятно, и попытается создать новую линию обороны.

Напомним, что в Минобороны РФ утверждают, что это они сами отвели войска в Харьковской области, чтобы перекинуть их на Донбасс.

Война в Украине продолжается уже 200-й день. "Страна" следит за происходящим 11 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 199-го дня войны - важного для украинского контрнаступления в Харьковской области. 10 сентября ВСУ взяли большую часть Купянска к западу от реки Оскол. Это подтвердил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Также украинские силы оказались возле Изюма или даже вошли в город. В этот же день Минобороны России нарушило свое пятидневное молчание о контрнаступлении ВСУ и попыталось объяснить ситуацию перегруппировкой: дескать, теперь РФ собирается наращивать усилия на донецком направлении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает текущее положение дел и расклады сил в Харьковской области.