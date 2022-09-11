В воскресенье, 11 сентября, прошло уже 200 дней с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Вчера украинские военные сообщили, что россияне покинули Изюм. По крайней мере, его центр. Всего, по данным американского Института изучения войны, ВСУ в ходе контрнаступления освободили около 2 500 квадратных километров в Харьковской области.

Вместе с тем, в Минобороны Украины напомнили, что освобожденным пункт можно считать после того, как об этом объявит руководство страны или военное командование.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

11 сентября

9:47 Появилось видео, как пишут, окрестностей Изюма. На кадрах, как утверждается, горящий штабной автомобиль.

9:30 Белгородские паблики публикуют видео с беженцами из Харьковской области, которые едут на территорию РФ.

9:23 Сегодня ночью было 9 прилетов по городу Покровску в Донецкой области.

На данный момент известно о четырех погибших, сообщил мэр Руслан Требушкин.

9:11 Секретарь СНБО Алексей Данилов очертил пределы наступления ВСУ.

"ВСУ остановятся там, где будут заканчиваться наши интересы. А интересы ВСУ закончатся там, где начнется конец российской недоимперии", - заявил секретарь Совбеза в интервью "Голосу Америки".

По его словам, одна из задач войны - "поставить точку в конце концов в вопросе влияния России на ближайших соседей".

На вопрос, какой это займет срок, Данилов ответил так: "Это не вопрос на день или на две, неделю или месяц. Это вопрос, который займет гораздо больше времени, с учетом того, что Российская Федерация большая по площади страна. Там есть огромное количество колонизированных народов, которых она сегодня использует в этой войне. Когда Россия наконец избавится от своих колоний, которые она нахватала в XIX-ХХ веках, тогда мы увидим настоящую территорию России. Все это разлетится".

9:02 Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок "неохотно отреагировала на требование Украины" поставить Киеву танки "Леопард".

Об этом пишет немецкий телеканал N-tv, анализируя итоги визита Бербок в Киев.

В статье говорится, что на прямой запрос главы МИД Украины Дмитрия Кулебы она прямо отвечать не стала: "По мере изменения ситуации на местах мы всегда анализируем нашу поддержку и будем обсуждать дальнейшие шаги вместе с нашими партнерами".

"Мы давно поставляем тяжелое вооружение. И мы видим, что это тяжелое вооружение тоже имеет значение в плане поддержки Украины", - также заявила Бербок.

Среди уже поставленного оружия министр назвала реактивные системы залпового огня, самоходные гаубицы и зенитные танки "Гепард". По ее словам, Германия поставит еще десять таких машин "как можно скорее".

Глава МИД Германии также пообещала Украине технику для строительства мостов и зимнее снаряжение для ВСУ.

"Благодаря нашим поставкам оружия теперь стало возможным освобождение отдельных городов. Вот почему нам необходимо сохранить поддержку за счет вооружений в течение следующих нескольких месяцев", - заявила Бербок.

8:55 Глава Чечни Рамзан Кадыров с долей раздражения прокомментировал заявление минобороны РФ об отступлении из Харьковской области. И заявил об ошибках командования РФ.

Официально говорилось, что произошла перегруппировка, чтобы усилить операции в Донецкой области и таким образом решить задачи "спецоперации". В отличие от минобороны, Кадыров заявил, что "были допущены ошибки" и нужно менять военную стратегию в Украине.

"Если сегодня-завтра не будут сделаны изменения в стратегии проведения специальной военной операции, я вынужден буду выходить на руководство министерства обороны, руководства страны чтобы разъяснить им ситуацию, которая там реально происходит на земле", - заявил глава Чечни.

При этом он пообещал, что "все эти города будут возвращены обратно", "и мы в ближайшем будущем дойдем до Одессы".

8:47 В России подтверждают остановку шестого энергоблока Запорожской АЭС.

Об этом сообщил советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Блок остановлен, в настоящее время осуществляется его переход в холодное состояние", - сказал Карчаа.

8:36 Сегодня ночью энергоблок №6 Запорожской АЭС отключили от энергосети, сообщает "Энергоатом".

"Идет подготовка к его охлаждению и переводу в холодное состояние", - заявила украинская госкомпания.

По ее данным, последние трое суток 6-й энергоблок работал в режиме острова, обеспечивая только собственные потребности ЗАЭС на критически низком уровне мощности (от 114 до 140 МВт).

Это происходит из-за обстрелов, которые рвут линии связи Запорожской АЭС с энергосистемой Украины.

"Вчера вечером после возобновления работоспособности одной из этих линий связи электропитания собственных потребностей ЗАЭС стало возможным отключение от энергосистемы Украины. Следовательно, было принято решение об отключении энергоблока №6 и переводе его в наиболее безопасное состояние – холодную остановку", - пишет "Энергоатом".

8:01 Губернатор Днепропетровской области рассказал подробности обстрела Днепра.

Ракета, по его словам, ударила по жилому кварталу в центре. Ранен 72-летний мужчина, он госпитализирован в тяжелом состоянии.

Есть разрушение административных построек, магазинов, рынка, складов и жилых домов. Детали уточняются.

7:35 Ночью было два мощных обстрела Николаева и Днепра.

Мэр Днепра Борис Филатов подтвердил удар по центру города ракетой. Погибших нет, но есть раненые. Масштаб разрушений уточняется.

Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что вследствие удара пострадали жилые дома, 9 человек ранены, четверо из них доставлены в больницу.

7:21 Появилась утренняя сводка Генштаба ВСУ.

Основное из сводки: