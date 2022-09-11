Секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Алексей Данилов очертил пределы наступления ВСУ.

Об этом чиновник заявил в интервью "Голосу Америки".

"ВСУ остановятся там, где будут заканчиваться наши интересы. А интересы ВСУ закончатся там, где начнется конец российской недоимперии", - сказал Данилов.

По его словам, одна из задач войны - "поставить точку в конце концов в вопросе влияния России на ближайших соседей".

У Данилова спросили, какой это займет срок.

"Это не вопрос дня или двух, недели или месяца. Это вопрос, который займет гораздо больше времени, с учетом того, что Российская Федерация большая по площади страна. Там есть огромное количество колонизированных народов, которых она сегодня использует в этой войне. Когда Россия наконец избавится от своих колоний, которые она нахватала в XIX-ХХ веках, тогда мы увидим настоящую территорию России. Все это разлетится", - ответил секретарь СНБО.

Отметим, что вчера распад России в своем интервью спрогнозировал и министр обороны Алексей Резников. При этом он заявил, что за пределы Украины нынешняя война не выйдет.

"Но Данилов, как видим, намекает, что на границах Украины ВСУ могут и не остановиться", - комментирует слова секретаря СНБО Telegram-канал "Политика Страны".

Между тем война в Украине продолжается уже 200-й день. "Страна" следит за происходящим 11 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 199-го дня войны - важного для украинского контрнаступления в Харьковской области. 10 сентября ВСУ взяли большую часть Купянска к западу от реки Оскол. Это подтвердил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Также украинские силы оказались возле Изюма или даже вошли в город. В этот же день Минобороны России нарушило свое пятидневное молчание о контрнаступлении ВСУ и попыталось объяснить ситуацию перегруппировкой: дескать, теперь РФ собирается наращивать усилия на донецком направлении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает текущее положение дел и расклады сил в Харьковской области.