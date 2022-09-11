Глава Чечни Рамзан Кадыров с долей раздражения прокомментировал заявление минобороны РФ об отступлении российской армии из Харьковской области. Также он заявил об ошибках командования РФ.

Об этом он сказал в публикации в Telegram-канале в виде голосового сообщения.

Напомним, в министерстве обороны РФ по поводу последних событий на Харьковщине заявили, что произошла перегруппировка, чтобы усилить операции в Донецкой области и таким образом решить задачи "спецоперации".

Кадыров же считает, что "были допущены ошибки" и нужно менять военную стратегию в Украине.

"Если сегодня-завтра не будут сделаны изменения в стратегии проведения специальной военной операции, я вынужден буду выходить на руководство министерства обороны, руководства страны, чтобы разъяснить им ситуацию, которая там реально происходит на земле", - заявил глава Чечни.

При этом он пообещал, что "все эти города будут возвращены обратно", "и мы в ближайшем будущем дойдем до Одессы".

Ранее Кадыров уже критиковал официальную линию Москвы, когда российские войска ушли из-под Киева, а с Украиной начались переговоры.

"Страна" подробно анализировала, что известно о продвижении ВСУ в Харьковской области.