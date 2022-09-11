В РФ выбирают губернаторов и заксобрания. Фото: Коммерсант

Сегодня в Российской Федерации единый день голосования, в который, как сообщалось летом, на оккупированных территориях Украины собирались проводить "референдумы"

В 14 регионах России выбирают губернаторов:

  • Бурятия
  • Карелия
  • Марий Эл
  • Удмуртия
  • Владимирская область
  • Калининградская область
  • Кировская область
  • Новгородская область
  • Рязанская область
  • Саратовская область
  • Свердловская область
  • Тамбовская область
  • Томская область
  • Ярославская область.

В шести регионах россияне выбирают свои парламенты:

  • Северная Осетия
  • Удмуртия
  • Краснодарский край
  • Пензенская область
  • Саратовская область
  • Сахалинская область.

В девяти регионах губернаторские выборы трехдневные и начались еще в пятницу. Еще в двух регионах голосование идет с субботы.

На губернаторских выборах самая активная пока Тамбовская область (явка к 15:00 субботы составила 36,60%), а среди регионов, где выбирают заксобрания - Пензенская область (30,75%).

В восьми регионах голосование проходит не только очно, но и онлайн: на федеральной платформе - в Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях, а в Москве - на собственной платформе.

Как писала "Страна", в конце лета стало известно, что "референдумы" 11 сентября на захваченных Россией территориях Украины проводить не будут.

Теперь в качестве одной из возможных дат их проведения называют 4 ноября, когда в РФ будет День народного единства

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