Сегодня в Российской Федерации единый день голосования, в который, как сообщалось летом, на оккупированных территориях Украины собирались проводить "референдумы".

В 14 регионах России выбирают губернаторов:

Бурятия

Карелия

Марий Эл

Удмуртия

Владимирская область

Калининградская область

Кировская область

Новгородская область

Рязанская область

Саратовская область

Свердловская область

Тамбовская область

Томская область

Ярославская область.

В шести регионах россияне выбирают свои парламенты:

Северная Осетия

Удмуртия

Краснодарский край

Пензенская область

Саратовская область

Сахалинская область.

В девяти регионах губернаторские выборы трехдневные и начались еще в пятницу. Еще в двух регионах голосование идет с субботы.

На губернаторских выборах самая активная пока Тамбовская область (явка к 15:00 субботы составила 36,60%), а среди регионов, где выбирают заксобрания - Пензенская область (30,75%).

В восьми регионах голосование проходит не только очно, но и онлайн: на федеральной платформе - в Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях, а в Москве - на собственной платформе.

Как писала "Страна", в конце лета стало известно, что "референдумы" 11 сентября на захваченных Россией территориях Украины проводить не будут.

Теперь в качестве одной из возможных дат их проведения называют 4 ноября, когда в РФ будет День народного единства.