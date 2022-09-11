В России проходят местные выборы, к которым хотели приурочить "референдумы" на оккупированных территориях
Сегодня в Российской Федерации единый день голосования, в который, как сообщалось летом, на оккупированных территориях Украины собирались проводить "референдумы".
В 14 регионах России выбирают губернаторов:
- Бурятия
- Карелия
- Марий Эл
- Удмуртия
- Владимирская область
- Калининградская область
- Кировская область
- Новгородская область
- Рязанская область
- Саратовская область
- Свердловская область
- Тамбовская область
- Томская область
- Ярославская область.
В шести регионах россияне выбирают свои парламенты:
- Северная Осетия
- Удмуртия
- Краснодарский край
- Пензенская область
- Саратовская область
- Сахалинская область.
В девяти регионах губернаторские выборы трехдневные и начались еще в пятницу. Еще в двух регионах голосование идет с субботы.
На губернаторских выборах самая активная пока Тамбовская область (явка к 15:00 субботы составила 36,60%), а среди регионов, где выбирают заксобрания - Пензенская область (30,75%).
В восьми регионах голосование проходит не только очно, но и онлайн: на федеральной платформе - в Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях, а в Москве - на собственной платформе.
Как писала "Страна", в конце лета стало известно, что "референдумы" 11 сентября на захваченных Россией территориях Украины проводить не будут.
Теперь в качестве одной из возможных дат их проведения называют 4 ноября, когда в РФ будет День народного единства.