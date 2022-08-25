"Референдумы" 11 сентября на захваченных Россией территориях Украины, что ранее неоднократно анонсировалось, проводить не будут.

Об этом сообщают российские "Ведомости" со ссылкой на пять источников близких к администрации президента РФ Владимира Путина.

Напомним, о референдуме 11 сентября в РФ официально не заявляли, но эта дата указывалась украинской стороной и совпадает с "единым днем голосования" в России.

Источники "Ведомостей" связали отказ от "референдума" 11 сентября с тем, что российским войскам не удается захватить всю Донецкую область к этой дате.

Ранее о том, что дату "референдума" назовут после захвата всей территории Донецкой области заявлял и "глава ДНР" Денис Пушилин.

Напомним, "замедление темпов наступления" признали на днях в минобороны РФ.

Вместе с тем, Белый дом считает, что Россия может объявить о проведении "референдумов" на этой неделе.

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