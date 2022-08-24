Министр обороны России Сергей Шойгу признал замедление темпов "спецоперации" и объяснил, почему она так затянулась.

Его цитируют российские СМИ.

"Замедление темпов наступления в ходе "специальной военной операции" в Украине - сознательное решение, обусловленное стремлением минимизировать жертвы среди гражданских", - заявил Шойгу.

По его словам, "операция идёт по плану", он заявил, что "все задачи будут выполнены".

Напомним, ранее российское оппозиционное издание со ссылкой на источники, близкие к администрации президента РФ заявило, что Путин настроен на "войну в долгую".

Также министр обороны Испании заявила, что война в Украине будет долгой, а РФ может снова попытаться атаковать Киев.

Тем временем, война в Украине продолжается уже полгода. "Страна" следит за главными новостями в День независимости в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 181-го дня войны. В РФ заявили о наступлении своих войск на юге Украины в сторону Николаева, однако Украина этого не подтверждала. Мощному обстрелу вчера подвергся центр Донецка, сообщалось о попадании по зданию "администрации" Пушилина. Резко усилились тревожные сигналы о возможных угрозах в День Независимости. Посольство США призвало своих граждан покинуть Украину в связи с повышенной угрозой ракетных ударов.

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