Разведка Британии подводит итоги полугода войны в Украине. В британском Минобороны полагают, что спустя шесть месяцев ясно, что война оказалась дорогостоящей и стратегически вредной для России.

Об этом говорится в свежей сводке Минобороны Британии, обнародованной в Twitter.

Шесть месяцев назад Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с целью свергнуть правительство и оккупировать большую часть страны. К апрелю российские лидеры поняли, что это не удалось, и вернулись к более скромным целям на востоке и юге Украины, пишет разведка.

Наступление на Донбассе продвигается минимально, и Россия ожидает крупной украинской контратаки. В оперативном отношении Россия испытывает нехватку боеприпасов, транспортных средств и личного состава, сообщает разведка Британии.

Также Минобороны Британии сообщает, что во многих частях вооруженных сил РФ, в армии снизился моральный дух и наблюдаются проблемы.

По данным разведки, дипломатическая власть РФ уменьшилась, а ее долгосрочные экономические перспективы мрачны.

"Страна" следит за главными новостями в День независимости в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 181-го дня войны. В РФ заявили о наступлении своих войск на юге Украины в сторону Николаева, однако Украина этого не подтверждала. Мощному обстрелу вчера подвергся центр Донецка, сообщалось о попадании по зданию "администрации" Пушилина. Резко усилились тревожные сигналы о возможных угрозах в День Независимости. Посольство США призвало своих граждан покинуть Украину в связи с повышенной угрозой ракетных ударов.

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