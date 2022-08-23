Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк критически прокомментировал призывы посольств стран Запада к гражданам покинуть Украину из-за вероятности усиления ракетных обстрелов в ближайшие дни.

Об этом он написал у себя в Twitter.

"Посольства стран Запада просят своих граждан немедленно покинуть Украину в связи с возможными массовыми ударами России по гражданским объектам и центрам городов. Полгода войны. Монстр продолжает террор из-за дефицита глобального лидерства, политической воли и нехватки оружия. Может, пора изменить подход?", - написал он.

Ранее Подоляк призвал дать Киеву 50 РСЗО HIMARS, чтобы "полностью изменить ход войны".

Президент Зеленский пообещал мощный ответ России в случае усиления атак на Украину на праздники.

Тем временем война в Украине продолжается уже 181-й день. "Страна" следит за происходящим 23 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 180-го дня войны. По мостам в Херсонской области были нанесены новые удары. В ВСУ заявили, что контрнаступление на юге заключается в истощении сил противника. Британская разведка и американский Институт изучения войны сообщили, что России не хватает живой силы для активизации наступления на Донбассе, и собрать достаточно ресурсов у РФ, вероятно, не получится. ФСБ официально обвинила Украину в организации убийства Дарьи Дугиной в Подмосковье.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как мужчин будут выпускать из Украины за границу за 200 тысяч и кто на этом заработает.