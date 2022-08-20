Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк расставил точки над "i" по вопросу, чем занимается на Банковой Алексей Арестович.

Напомним, сегодня, 20 августа, появился документ, по которому он не числится советником ни у кого в Офисе президента.

Михаил Подоляк это подтвердил. Но уточнил, что Алексей Арестович на Банковой все же официально работает.

"Господин Арестович действительно не является ни советником Главы ОПУ, ни советником любого из его замов. Он так много говорит, что мы сделали его советником всего Офиса вместе. Именно так его должность и звучит: "советник Офиса Президента Украины". Каким он официально и считается по штатному расписанию", - написал Подоляк в своем Telegram-канале.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о том, зачем Алексей Арестович собрался в президенты Украины.

Война в Украине продолжается уже 178-й день. "Страна" следит за происходящим 20 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 177 дня войны. Вчера вечером взорвался склад боеприпасов под Белгородом, а над Керчью и Севастополем сработала ПВО. "Власти" Крыма заявили, что сбили украинские беспилотники. Киев своего участия в данных событиях не подтверждал.

Кроме того, Администрация Байдена и Пентагон заявили, что готовы предоставить Украине дополнительную военную помощь на сумму около 800 миллионов долларов.

Также вчера сообщалось, что Кабмин разрешит с 1 сентября выезжать за границу мужчинам-представителям бизнеса. Это станет первым подобным серьезным послаблением для мужчин с 24 февраля.

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Более подробно об итогах пятницы, 19 августа, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".