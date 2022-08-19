Украина получит беспилотники ScanEagle. Фото: Википедия

Президент США Джо Байден утвердил новый пакет военной помощи Украине стоимостью 775 миллионов долларов.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в Твиттере.

Скриншот из Твиттера Владимира Зеленского

Вот полный список того, что войдет в пакет:

  • дополнительный боезапас для РСЗО HIMARS,
  • 16 гаубиц и боеприпасы к ним,
  • 1000 "Джавелинов",
  • оборудование для разминирования,
  • 15 беспилотников ScanEagle для помощи в разведке целей для украинской артиллерии,
  • 40 противоминно-засадных машин (MRAP), которые позволят украинцам передвигаться по заминированным участкам,
  • высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARMs) для Украины, которые будут нацелены на российские радары,
  • 1500 трубчатых ракет с оптическим отслеживанием и проводным наведением (ракеты TOW) для поражения российской бронетехники,
  • дополнительные Humvees,
  • тактические защищенные системы связи,
  • подрывные боеприпасы,
  • приборы ночного видения,
  • тепловизионные системы,
  • оптика и лазерные дальномеры.

Утром в пятницу агентство Reuters сообщало о скором объявлении о новом пакете помощи.

Вечером в Минобороны США подтвердили информацию СМИ о новом пакете вооружения.

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