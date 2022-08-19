Президент США Джо Байден утвердил новый пакет военной помощи Украине стоимостью 775 миллионов долларов.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в Твиттере.

Вот полный список того, что войдет в пакет:

дополнительный боезапас для РСЗО HIMARS,

16 гаубиц и боеприпасы к ним,

1000 "Джавелинов",

оборудование для разминирования,

15 беспилотников ScanEagle для помощи в разведке целей для украинской артиллерии,

40 противоминно-засадных машин (MRAP), которые позволят украинцам передвигаться по заминированным участкам,

высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARMs) для Украины, которые будут нацелены на российские радары,

1500 трубчатых ракет с оптическим отслеживанием и проводным наведением (ракеты TOW) для поражения российской бронетехники,

дополнительные Humvees,

тактические защищенные системы связи,

подрывные боеприпасы,

приборы ночного видения,

тепловизионные системы,

оптика и лазерные дальномеры.

Утром в пятницу агентство Reuters сообщало о скором объявлении о новом пакете помощи.

Вечером в Минобороны США подтвердили информацию СМИ о новом пакете вооружения.