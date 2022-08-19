Зеленский сообщил о новом пакете военной помощи США. Полный список оружия для Украины
Президент США Джо Байден утвердил новый пакет военной помощи Украине стоимостью 775 миллионов долларов.
Об этом сообщил Владимир Зеленский в Твиттере.
Вот полный список того, что войдет в пакет:
- дополнительный боезапас для РСЗО HIMARS,
- 16 гаубиц и боеприпасы к ним,
- 1000 "Джавелинов",
- оборудование для разминирования,
- 15 беспилотников ScanEagle для помощи в разведке целей для украинской артиллерии,
- 40 противоминно-засадных машин (MRAP), которые позволят украинцам передвигаться по заминированным участкам,
- высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARMs) для Украины, которые будут нацелены на российские радары,
- 1500 трубчатых ракет с оптическим отслеживанием и проводным наведением (ракеты TOW) для поражения российской бронетехники,
- дополнительные Humvees,
- тактические защищенные системы связи,
- подрывные боеприпасы,
- приборы ночного видения,
- тепловизионные системы,
- оптика и лазерные дальномеры.
Утром в пятницу агентство Reuters сообщало о скором объявлении о новом пакете помощи.
Вечером в Минобороны США подтвердили информацию СМИ о новом пакете вооружения.