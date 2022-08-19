США планируют предоставить Украине дополнительную военную помощь на сумму около 800 млн долларов. Об этом могут объявить уже в пятницу, 19 августа.

Об этом со ссылкой на источники пишет Reuters.

По данным источников агентства, президент США Джо Байден санкционирует помощь, используя свои президентские полномочия по сокращению расходов, которые позволяют президенту санкционировать передачу избыточного оружия из запасов США.

О новом пакете может быть объявлено уже в пятницу, однако не исключено, что публичная информация о нем появится только на следующей неделе.

Анонимные лица добавили, что стоимость комплектов оружия может измениться до объявления.

Напомним, в США эксперты требуют от администрации Байдена дать Украине дальнобойные ракеты ATACMS, "пока не поздно".

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