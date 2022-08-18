В США от администрации Джо Байдена требуют предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS, "пока не стало слишком поздно". Письмо с таким предложением направили почти два десятка бывших военных и дипломатов.

Их обращение опубликовано в издании The Hill.

Среди подписантов - бывшие командующие силами НАТО в Европе Филипп Бридлав и Уэсли Кларк, экс-глава военного контингента США в Европе Бен Ходжес, а также ряд бывших послов Америки в Украине (Тейлор и Хербст) и экспертов по нацбезопасности.

Подписанты считают, что такие поставки могут сорвать наступление России и нужны для поражения военных целей в Крыму. По их мнению, война в Украине достигла решающего момента, и на карту поставлены жизненно важные интересы США.

Вчера спикер Госдепа США Нед Прайс на брифинге ответил на этот призыв. И, судя по этому ответу, пока в планах поставок таких ракет нет.

"Это не в интересах Украины, это не в интересах НАТО, это не в интересах Европы, не в наших интересах, чтобы агрессия России против Украины превратилась в более масштабный пожар, и чтобы эта война распространилась за пределы Украины в Европу или потенциально привела Россию к конфликту с НАТО и США. Это никому не интересно", - заявил Прайс.

Он уточнил, что США поставляют Киеву ту помощь, которая нужна на данном этапе боевых действий. И что она успешно применяется "для остановки российских наступлений".

Напомним, что в конце июля в Белом доме уже заявили, что США не будут передавать Украине ракеты ATACMS дальностью 300 километров

Также в Пентагоне отрицают передачу Украине дальнобойного оружия, которым она могла бы ударить по аэродрому в Крыму.

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