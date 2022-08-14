Союзники США на восточном фланге НАТО бьют тревогу. Они говорят, что вооружать нужно не только Украину, но и их страны, которые, в случае войны с Россией, окажутся на передовой. Об этом пишет The Washington Post.

Опасения таких стран, как Латвия или Польша сводятся к тому, что они передали часть своих военных арсеналов Украине, но компенсационные поставки идут с большими трудностями.

Американские чиновники, опрошенные изданием, затрудняются ответить на вопрос, когда восточным странам Альянса восполнят их военный потенциал. Прибалты и поляки требуют от США, в частности, поставок установок Himars.

Также недостаточными, по их мнению, темпами растет количество военных из западных стран Альянса, которых отправляют на восточный фланг. Газета уточняет, что это связано также с сомнениями некоторых представителей власти в США, которые призывают больше усиливать китайское направление.

В настоящее время в Латвии дислоцировано около 600 американцев - по сравнению с примерно 100 прошлой зимой. Власти балтийской страны считают это недостаточными усилиями.

Как писала "Страна", Словакия до конца августа передаст Украине свои истребители МиГ-29. При этом предполагается, что воздушное пространство страны будут защищать чешские и польские самолеты.

Тем временем советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал вооружение, в котором Украина нуждается больше всего - это дальнобойная артиллерия и реактивные системы залпового огня для уничтожения логистических и материально-технических складов врага. Критически важны также современные системы ПВО типа IRIS-T, чтобы защитить Киев, Харьков, Днепр, Николаев и Одессу.

Напомним, война в Украине продолжается уже 172-й день. "Страна" следит за происходящим 14 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 171-го дня войны. На востоке продолжаются попытки перерезать сообщение Северска с Бахмутом (атаки сконцентрировали южнее Северска), а также обойти с юга северский укрепрайон. Противник атаковал Первомайское - следующий населенный пункт к западу от Песок. Там идут бои. В Херсонской области столкновения у Лозового и Широкого на левом берегу Ингульца.

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