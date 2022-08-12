Секретарь СНБО Алексей Данилов хотел бы проверить всех без исключения украинцев на предмет возможного сотрудничества с Россией.

Об этом он заявил в эфире радио "Новое время".

"Если бы была возможность проверить всех без исключения украинцев, это бы сделали. Так как это вопрос нацбезопасности. Неважно, где эти кроты сидят. Нам надо этих крыс находить и травить, травить и травить. Чтобы их не осталось на нашей территории", - заявил Данилов.

Напомним, что нечто подобное уже провели на минувших выходных в Николаеве. Там ввели на два дня комендантский час и заходили в каждую квартиру, чтобы найти коллаборантов.

Также в июле сообщалось, что в Украине каждый день открывают более 10 уголовных дел за коллаборационизм а всего их уже почти тысяча.

Война в Украине продолжается уже 170-й день. "Страна" следит за происходящим 12 августа в обновляемом материале.

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